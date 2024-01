Wolta Egiptu. Rosja boi się przejęcia 27 samolotów

Rosyjska Federalna Agencja Transportu Lotniczego zwróciła się do linii lotniczych Aeroflot i Rossija, aby do Egiptu nie wysyłały już 27 samolotów. Departament obawia się bowiem, że dojdzie do utraty tych maszyn. Powodem ma być wyciek tajnej informacji o planach zarekwirowania najcenniejszych jednostek przez Egipt.