Drag queen Lola czytała dzieciom bajkę w kawiarni. Oburzenie na prawicy

W poznańskiej kawiarni "Pora Dnia” odbyło się spotkanie "Drag queen czyta dzieciom”. Chociaż to rodzice decydowali, czy wybrać się tam ze swoimi pociechami, akcja nie spodobała się prawicowym mediom. - Firma, która zajmuje się meblowaniem mieszkań i domów Polaków, chce nam przemeblować system wartości w Polsce - powiedział Jan Kanthak, rzecznik ministra sprawiedliwości.

Drag Queen Lola zdecydowała, że przeczyta dzieciom bajkę "Nietypowy Adaś". - To książka o chłopcu, któremu wyrosły skrzydła. Na początku wstydzi się tego. Później odkrywa, że takich dzieci jak on jest dużo – powiedziała dzieciom Lola. - Ta historia uczy nas akceptacji inności. Każdy z nas jest nietypowy i nie ma w tym nic złego - dodała.

"Dziwią się, że jestem kobietą"

O akcji napisał wtorkowy "Super Express". Zdjęcie drag queen opatrzył komentarzem: "Mężczyzna przebrany za kobietę czytał maluchom bajki". Nie spodobało się to dziennikarce Wiktorii Beczek, która napisała na Twitterze: "Drag queen Lola nie jest mężczyzną przebranym za kobietę, to jest kobieta w dragu (tzw. bio-queen)".Oznacza to, że nie tylko mężczyźni mogą występować jako drag queen. Lola określa siebie samą jako "drag performerkę".

- Kiedy występuję jako Lola, bardzo często ktoś zwraca się do mnie jak do mężczyzny. Bardzo interesuje mnie ta pomyłka. W jakimś sensie jest to schemat myślenia, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Dopiero w momencie, kiedy się odzywam, ludzie z zaskoczeniem przyjmują to, że jestem kobietą. Pozwala mi to na zabawę płcią kulturową, bo sceniczny kostium jest bardziej kobiecy niż moje ubrania codzienne - mówiła o tym Lola w wywiadzie na portalu kulturaodpodstaw.pl.