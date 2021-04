Dr Paweł Grzesiowski się zgłaszał. Nie chcieli go w sztabie do walki z COVID-19

Gościem programu Wirtualnej Polski Newsroom był dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarzy ds. walki z COVID-19. Rozmowa z członkiem Naczelnej Izby Lekarskiej dotyczyła m.in. sporu z sanepidem. - Zgłaszałem się jako ochotnik do sztabu, który miał zarządzać najpierw pandemią, potem szczepieniami. Nigdy nie zostało to przyjęte. No trudno - mówił dr Grzesiowski. Jak dodał, izba lekarska niewiele może zrobić w obliczu zarazy, nie mogąc mieć wpływu na podejmowane decyzje.

Rozwiń