Dr Kuba Sienkiewicz: Polacy nie myślą w kategoriach wspólnego dobra

Dr Kuba Sienkiewicz, lekarz neurolog i lider zespołu "Elektryczne Gitary" był gościem programu "Newsroom WP". Medyk odniósł się do m.in. do kwestii szczepień przeciwko COVID-19. - Polacy nie myślą w kategoriach wspólnego dobra. Świadczy o tym poziom wyszczepienia naszego społeczeństwa - powiedział Sienkiewicz. - Przy 50 proc. zaszczepionych, epidemia będzie trwać. Gdyby ten odsetek wzrósł do 75 proc. wtedy ona by się tylko "tliła" - stwierdził lekarz. - Trzeba z tą wiedzą docierać do społeczeństwa - dodał. Zapytany o działania rządu w kwestii walki z pandemią stwierdził, że nie przygotowano się do niej zawczasu. - Słyszymy, że brakuje łóżek, respiratorów, czy aparatów tlenowych. Widać, że rząd nie przygotował się odpowiednio - powiedział. Sienkiewicz zarzucił władzy, że ta w ramach polityki pro zdrowotnej nie ma jasnego komunikatu odnośnie szczepień. - Nie było przejrzystej informacji, która dotarłaby do wszystkich osób, po to, żeby uzyskać zbiorową odporność - wyjaśnił lekarz w programie "Newsroom WP".