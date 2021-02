"Bardzo zły pomysł. Krok w tył". Dr Krajewski krytycznie o likwidacji teleporad

Od 1 marca 2021 r. teleporady nie będą już standardem dla dzieci oraz osób powyżej 65 lat tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie udzielania teleporad przez POZ. - To ograniczenie świadczenia gwarantowanego. Pomysł jest bardzo nietrafiony. Telefon to forma ułatwienia dostępności pacjentowi i jeżeli ograniczymy teleporady, ograniczmy dostępność. Pacjenci, szczególnie starsi, cały czas są przerażeni kontaktem z osobą zakażoną koronawirusem, dlatego nie pojawiają się z objawami bezpośrednio u lekarza - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską dr Jacek Krajewski z Porozumienia Zielonogórskiego. - Teraz ograniczanie ich z teleporad, kiedy pacjent może zadzwonić, to bardzo zły pomysł. Zobaczymy, jakie to rozporządzenie przybierze kształt, ale to krok w tył, a w warunkach pandemii zmniejszenie dostępności do lekarza zarówno poz, jak i specjalistycznego - dodaje. Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej trafił w środę do pięciodniowych konsultacji publicznych. Przepisy mają wejść w życie 1 marca 2021 r. "Powyższe rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie możliwości realizacji teleporady w odniesieniu do najbardziej wrażliwych grup pacjentów, prezentujących zintensyfikowane oraz zróżnicowane potrzeby zdrowotne" - napisano w ocenie skutków regulacji.

Rozwiń