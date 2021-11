Dr Grzesiowski przestrzega: "COVID to jest choroba śmiertelna"

Jak dowodzą najnowsze statystyki, koronawirus stał się aktualnie trzecią najczęstszą przyczyną zgonów na świecie, tuż po chorobach serca i po udarze. Według danych zebranych przez amerykański Uniwersytet Johnsa Hopkinsa, w sumie na całym świecie odnotowano aż 5 mln zgonów związanych z COVID-19. - To jest tylko oficjalna informacja oparta na testach – zwraca uwagę ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19 dr Paweł Grzesiowski. - Szacuje się, że tych zgonów jest trzy razy więcej, czyli ok. 15 milionów na całym świecie dlatego, że są kraje gdzie się po prostu nie testuje masowo z różnych powodów – dodał dr Grzesiowski podkreślając przy tym, że do grona tych krajów należy m.in. Brazylia, Indie, a nawet Polska. - Tam tych testów wykonuje się naprawdę mało, a zgonów jest tam ogromna ilość – uważa ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej. - Myślę, że gdyby policzyć te zgony niedoszacowane, to naprawdę w tej chwili COVID jest chyba najwyższym zagrożeniem, jeśli chodzi o przyczyny śmierci. Nie chodzi tutaj z resztą o jakąś konkurencję z chorobami kardiologicznymi czy nowotworowymi. Chodzi o to, żeby uświadomić ludziom, że COVID to jest choroba śmiertelna, że to jest choroba niebezpieczna i że powinniśmy zrobić wszystko, aby ograniczyć liczbę zachorowań – powiedział w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski dr Paweł Grzesiowski.