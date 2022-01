Dr Artur Zaczyński: Ilość zgonów wymaga skrupulatnej analizy

Zdaniem dr Artura Zaczyńskiego ilość zgonów w Polsce spowodowana koronawirusem "wymaga skrupulatnej analizy". - Ta liczba cały czas jest zatrważająca, powyżej 500 zgonów dziennie. To jest zastanawiające. Pacjenci trafiają do szpitali zbyt późno - powiedział dr Zaczyński w programie "Newsroom WP". Jego zdaniem, problemem jest też przekonanie Polaków, że szpital nie jest ostatecznością. - Ani szpital, ani respirator to nie jest ostateczność. Dysponujemy lekami, które podane we wczesnej fazie zapobiegają powstaniu powikłań - tłumaczy ekspert. Dr Zaczyński podkreśla także skuteczność szczepień. - Szczepionki działają. Zeszły rok jest tego ewidentnym przykładem - podkreśla lekarz. - Jesteśmy rok po wprowadzeniu szczepień. Sytuacja jest zupełnie inna - dodaje. Zapytany, dlaczego w Polsce umiera więcej osób, niż w krajach większych od naszego uważa, że trzeba tutaj spojrzeć na "całą piramidę systemu zdrowia".