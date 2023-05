Dożywocie dla Czecha za makabryczną zbrodnię na kobiecie

Kopał, dusił i wywiózł do lasu

Do zbrodni doszło w lutym ubiegłego roku. Ofiara znajdowała się w domu rodzinnym oprawcy, w regionie Děčín. Mężczyzna zaczął kopać i dusić swoją partnerkę. Na tym jednak nie zakończył swojego aktu przemocy. Pobitą kobietę wrzucił do bagażnika swojego samochodu i wywiózł do lasu. Tam oblał ją benzyną i podpalił. Biegli ustalili, że w momencie podpalenia ofiara była jeszcze żywa.