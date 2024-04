Dowozili wyborców na głosowanie? Doszło do wypadku

Według informacji publicznego Radia Białystok, do wypadku miało dojść, gdy osoba, która zauważyła dowóz głosujących do lokalu, próbowała zatrzymać ten samochód. Kierowca - zamiast się zatrzymać - miał przyspieszyć i przez ok. 50 metrów wieźć tego mężczyznę na masce auta.