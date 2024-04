II tura wyborów. Pierwsze informacje z PKW

- Doszło do 76 przestępstw i wykroczeń, w tym 55 wykroczeń - stwierdził szef PKW. - Z takich zdarzeń, które warto odnotować, to zdarzenie do którego doszło w woj. dolnośląskim. Jeden z kandydatów na burmistrza gminy powiadomił, iż nieznany sprawca w nocy na plakatach wyborczych tego kandydata, nakleił logo innej partii, z którą się nie utożsamia - relacjonował.