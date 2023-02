Dotykał pośladków uczennicy. Nauczyciel z zarzutami

Dodał, że starosta kętrzyński jako organ prowadzący wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii, bo ma zamiar odwołać dyrektora z funkcji. - Przesłaliśmy pismo do starosty, że nie wnosimy uwag co do zamiaru odwołania dyrektora - podał wicekurator. Pytany o konsekwencje wobec nauczyciela, wobec którego toczy się postępowanie prokuratorskie odpowiedział, że kuratorium nie otrzymało jeszcze informacji o zarzutach.