Doszło do cyberataku na Polskę. Rosyjska propaganda o "wielkim sukcesie"

Eksperci podjęli odpowiednie działania, aby odeprzeć wrogi atak. Portal cyberdefence24.pl poinformował również o tym, że ekspert ds. wschodniej propagandy Michał Marek przekazał, że rosyjskie ośrodki propagandowe już informują o tym, że doszło do ataku hakerskiego na witryny Polskiej Policji i miała je przeprowadzić grupa Killnet. Co więcej, nazwano to "wielkim sukcesem".