Dostawy za miliony złotych. Tak ministerstwa robiły zakupy w pandemii

Po aferze z respiratorami resort zdrowia zaczął publikować zakupy związane z koronawirusem na swoich stronach internetowych. Na liście jest 107 pozycji, głównie obejmujących dostawy środków ochronnych: maseczek, kombinezonów ochronnych, rękawiczek (w tym do szpitali). Najdroższą pozycją na rynku krajowym są zakupy płynów do dezynfekcji rąk - za blisko 105 milionów złotych od Polfy Tarchomin. To dane oficjalne. Może zapoznać się z nimi każdy obywatel po wejściu na ministerialną stronę.