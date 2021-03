Dostałeś mandat za brak maseczki? Prawnik udzielił krótkiej rady

Co zrobić, jeśli zatrzyma nas policjant i powie np., że jest zakaz przemieszczania się? Czy taki mandat trzeba przyjąć, czy można odmówić? A może lepiej od razu skierować sprawę do sądu? Prawnik Piotr Walczak tłumaczy, że rząd nie wprowadza w sposób właściwy nakazów. Jeśli sprawa trafi do sądu, to sędzia będzie analizował ją pod kątem zgodności z formami i przepisami prawnymi. W takim wypadku obywatel ma dużą szansę wygrać. Prawnik podkreśla jednak, że ma zbyt dużo estymy i szacunku do lekarzy, służy zdrowia oraz osób walczących z pandemią koronawirusa, aby powiedzieć: "nie przyjmujmy mandatów, nie chodźmy w maseczkach, bo jest to sprzeczne z konstytucją".

