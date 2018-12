"Dostałem kulkę i wylądowałem na wózku. Dzięki Polakom wracam do gry"

Pierwszego postrzelił żołnierz, drugi miał wypadek samochodowy, a trzeciego zaatakowała bardzo rzadka choroba. Wszyscy podkreślają, że dzięki pomocy Caritas dostali drugie życie. W te Święta, chcą zaoferować Polakom coś specjalnego.

Moussa ma 29 lat. Życie go nie rozpieszcza. Gdy pytam o jego choroby kiwa tylko głową i mówi, że lista jest długa. Był załamany i w zawodowym świecie nie widział dla siebie przyszłości. Nagle z pomocą przyszło Caritas, które pomogło zorganizować mu warsztat tkacki, kupiło żelazka oraz dwie profesjonalne maszyny do szycia i wysłało na specjalistyczny kurs.

Dostał kulkę. "Znalazłem się w złym miejscu w nieodpowiednim czasie"

- Byłem zupełnie sprawny i pracowałem w ochronie – zaczyna swoją historię Abed. - W 2002 roku Bazylikę Narodzenia Jezusa w pobliskim Betlejem otoczyli żołnierze. W środku zabarykadował się ktoś, kogo szukali. Akurat gdy tamtędy przechodziłem doszło do strzelaniny. Dostałem kulkę. Straciłem pracę i 6 lat spędziłem na rehabilitacjach w szpitalu. Do końca życia będę na wózku – opowiada mi swoją trudną historię.

Gdy poznał przyszłą żonę, jej rodzina była wściekła. Abed zdradza, że "nie chcieli, by wychodziła za kalekę". Po ślubie przez kilka lat się do niej nie odzywali. Młody mąż miał w sobie potencjał, ale ciągle nie mógł znaleźć pracy.

"Niewiele widzą, doskonale słyszą"

– To wielka sztuka, a jednak sobie radzą. Bardzo rozwijają te zmysły, które mają sprawniejsze od innych. Potem będą to wykorzystywać w dorosłym życiu – zapewnia nauczyciel.

"Dopadła mnie depresja"

Gdy pytam o jego wykształcenie słyszę o studiach wyższych i specjalizacji graphic designer. Mimo to 27-latek miał potężne problemy ze znalezieniem pracy. Ma niewiele ponad metr wzrostu i mocno się garbi. Miejscowe prawo wyraźnie wskazuje, że co najmniej 5 proc. zatrudnionych w urzędach powinno być właśnie osobami z niepełnosprawnościami. Nie ma to jednak zastosowania w praktyce.

Na koniec jadę jeszcze odwiedzić Omara. To młody chłopak, który uległ kilka lat temu potwornemu wypadkowi. Opowiada, że "auto którym jechał, 3 razy przekoziołkowało i trafił do szpitala w fatalnym stanie". By w ogóle marzyć o samodzielnym chodzeniu, co jakiś czas musiał latać na rehabilitacje do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Samo leczenie było za darmo, ale trzeba tam było jakoś dolecieć.