Dostała wypełnioną kartę. Incydentów było więcej

Rzecznik lubelskiej policji nawiązał także do wcześniejszego komunikatu o funkcjonariuszach z powiatu parczewskiego, którzy otrzymali zgłoszenie o nietrzeźwym kierującym suzuki. Ustalono, że mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli, uciekł do domu. Po zatrzymaniu przez policję okazało się, że jest wiceprzewodniczącym jednej z komisji wyborczych w gminie Siemień, miał 0,3 promila alkoholu w organizmie. Tłumaczył, że miał przerwę.