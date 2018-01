Dostają 615 tys. zł dziennie. Co robią z takimi pieniędzmi?

Powołana przez rząd Polska Fundacja Narodowa miała walczyć na arenie międzynarodowej o dobre imię Polski. W tym celu do 30 stycznia 2018 r. ma otrzymać w sumie 243,75 mln zł, co daje ponad 600 tys. zł dziennie. Kasa gigantyczna i tylko efektów brak.

Po przyjęciu przez Sejm przepisów zakazujących używania sformułowania "polskie obozy śmierci", z Izraela popłynęły pod polskim adresem setki oskarżeń. Ambasador Anna Azari w sobotę podczas uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz, zaapelowała wręcz o zmianę w nowelizacji. W sieci można było natomiast przeczytać komentarze internautów, że "większość Polaków odpowiada za Holocaust" i "tylu samo Żydów zginęło z rąk polskich, co niemieckich". To właśnie w takich sytuacjach, naszą tarczą miała być PFN. Po raz kolejny, nie zdała jednak egzaminu.

Nie sprostali nawet najprostszemu z zadań

Międzynarodowa walka o prawdę historyczną staje się coraz bardziej brutalna. Rząd przeznaczył więc miliony złotych, by bronić polskiej racji stanu. Dziennikarz "Do Rzeczy" Wojciech Wybranowski zapewnia, że w okresie 30.12.2016 – 30.01.2018 chodzi w sumie o 243,75 mln zł.

Minister kultury Piotr Gliński zdradził z kolei, że członkowie PFN (w sumie kilkanaście osób) zarabiają miesięcznie od 16,8 tys. zł do 18,1 tys. zł. Za co?

Okazji do stanięcia w obronie Polski było mnóstwo. Większość związana była z konfliktem na linii Warszawa-Bruksela, ale faktycznie były to starcia bardzo wymagające. Udowodnienie światu, że za wybudowanie obozów zagłady odpowiadali nie Polacy a Niemcy, zdawało się jednak wyjątkowo proste. Niestety i tym razem PFN nie stanęła na wysokości zadania.

Pieniądze to nie wszystko. Ktoś musi umieć je wykorzystać

Czego oczekiwano? Krótkiego i zwięzłego komunikatu obalającego falę fake newsów. Opartej na faktach i statystykach informacji podanej światowym mediom. Zdecydowanego i mocnego stanowiska, które pójdzie w świat. Zamiast tego mieliśmy wyłącznie publicystyczne rozważania jednego z członków zarządu PFN Macieja Świrskiego. W tym samym czasie, premier Izraela Benjamin Netanjahu krótko ocenił, że "Polska próbuje zmienić bieg historii i negować Holokaust". W związku z tym, to wyłącznie jego krótkie i stanowcze zdanie dotarło do milionów ludzi na całym świecie. Nawet gdyby zagraniczne agencje i portale bardzo tego chciały, po stronie polskiej nie bardzo było kogo cytować.

Przez lata narzekaliśmy w Polsce, że nie mamy się jak bronić. Teraz rząd zadbał nie tylko o to, by powołana została specjalna fundacja, ale wyposażono ją również w ogromne pieniądze. Już na start, Polska Grupa Zbrojeniowa, PGE, Enea, Energa, KGHM, PZU, Orlen, PGNiG, PKO i Azoty wyłożyły po 7 mln zł. Następni dorzucili kolejne miliony, a efektów brak. Jeżeli PFN szybko nie wyciągnie wniosków, możemy się spodziewać, że skład fundacji zostanie niebawem wymieniony. I co ciekawe, w jego obronie nie staną nawet prawicowi politycy ani publicyści, bo im również zależy na dobrym imieniu Polski, którego póki co nikt w PFN nie potrafi bronić.