Dość! Unijni przywódcy naradzają się na Orbana

Unijni liderzy przygotowują wspólną odpowiedź na działania Viktora Orbana, który na własną rękę prowadzi "misję pokojową", co jest sprzeczne z traktatami UE. Jak donosi "Financial Times", premier Węgier oburzył swoich sojuszników z UE i NATO, kiedy po objęciu sześciomiesięcznej rotacyjnej prezydencji w Radzie UE 1 lipca, poleciał do Moskwy i omówił z Putinem plan pokojowy.