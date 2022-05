Mocne słowa doradcy Zełenskiego. "Musimy Rosjanom zacisnąć pętlę"

"Federacja Rosyjska domaga się zdjęcia sankcji w zamian za odblokowanie ukraińskich portów, szantażując świat kryzysem żywnościowym. Jest to zachowanie typowe dla terrorysty, podobne do wzięcia zakładników i zażądania helikoptera oraz pieniędzy. Ale nie ma głupich, świat wie, z kim ma do czynienia. Zaczęli mówić o zdjęciu sankcji – trzeba zacisnąć pętlę" - napisał na Twitterze doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.