Pierwszy rosyjski żołnierz, który stanął przed ukraińskim sądem. Przyznał się do winy

Rosjanin strzelił do niewinnego cywila jadącego rowerem. Przed sądem tłumaczył, że dostał rozkaz, by zabić. Choć przed ukraińskim sądem poprosił o wybaczenie i przeprosił żonę zmarłego, to raczej nieprędko wyjdzie zza krat. Żołnierzowi skierowanemu z Syberii na wojnę do Ukrainy grozi dożywocie.