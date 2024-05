Doradca Bidena o wsparciu Ukrainy. Mówił o "czerwonej linii"

Unia Europejska zgodziła się, by użyć co roku ok. 3 mld dol. odsetek generowanych przez te środki, jednak USA chcą, by wykorzystać już teraz 50 mld dolarów z przyszłych odsetek i przekazać je Ukrainie. Jak przekonywał Singh, nadchodzący w czerwcu szczyt G7 we włoskiej Apulii będzie "najlepszą okazją, by załatać dziurę finansową Ukrainy" przed listopadowymi wyborami w USA.