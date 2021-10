Dopalacze. NIK publikuje raport

Jak przypomina w swoim raporcie NIK, nowe substancje psychoaktywne zwane wcześniej dopalaczami, od 2018 zostały zrównane z narkotykami. W praktyce oznacza to ich penalizację. Za ich wytwarzanie, posiadanie w znacznych ilościach lub sprzedaż grozi odpowiedzialność karna (za wprowadzenie do obrotu w znacznych ilościach do 12 lat pozbawienia wolności).