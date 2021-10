12-latek nie wrócił do domu. Służby postawione na nogi

- Na szczęście nic mu się nie stało. Był cały i zdrowy. Obecnie policjanci ustalają, co miało wpływ na to, że nastolatek postanowił nie wrócić na noc do miejsca zamieszkania. Poinformowany o zdarzeniu sędzia Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu do czasu zakończenia postępowania nakazał umieścić 12-latka w placówce zastępczej - informuje podkom. Marcin Świeży, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.