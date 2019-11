WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 donald tuskkatarzyna lubnauer 1 godzinę temu Donald Tusk zdecydował. Politycy opozycji oceniają jego ruch Reporter WP Klaudiusz Michalec zapytał polityków opozycji, jak oceniają decyzję Donalda Tuska ws. rezygnacji z wyborów prezydenckich. - To... Rozwiń Przewodniczą Szanuję tym decyzję b … Rozwiń Transkrypcja: Przewodniczą Szanuję tym decyzję bo to jest decyzja odpowiedzialnego polityk Ubolewam nad tym że taką decyzję Podjął dlatego że to jest jednak najbardziej Polityk W świecie człowiek Który Reprezentuje Polskę godnie nie tylko w Europie ale nie swoich W związku z Szkoda że taką decyzję Podjął to też ogranicza Spektrum wyboru Kandydatów dla opozycji demokratycznej No ale co Poradzimy Donald Byłby świetnym Polski ze swoim doświadczeniem Zespol Korzystajmy kontaktami Możliwość Jednak budowa Na arenie międzynarodowej po Którą miałby jak chyba nikt inny ze względu na p Funkcje Przewodniczącego Rady Przez wiele lat Natomiast jednocześnie Donald Sławny kandydatem na prezydenta ze względu Dużą polaryzację którą wywoła Mobilizacje lektor Duże elektorat negatyw W związku z tym mimo tego że jest bardzo dobry Byłby bardzo dobrym prezydentem bardzo dobrym doświadczonym politykiem Sławno W związku z tym za wczorajszą decyzję Donalda Tuska który mi się że skonstatował dokładnie to samo Wcale mnie nie zdziwiła Ponieważ Jeżeli nie mamy szansy na To trzeba Pole na szanse dla innego kraju Donald Tusk Dość spory elektorat negatywny Dużo mniejszy Pozostali nasi kandydaci potencjalnie nasikać jak ma bardzo duże znaczenie Zraszacz Przez to że może trochę mniejsze ale w drugiej turze ma duże znaczenie Inonotus samby czemu takie wnioski W tym jego wystąpienia tatuaż Gdybyś miała to dokładnie słyszymy że on sobie zdaję sprawę Ten negatywne lek To jednak jest Bagaż na punktu widzenia oczywiście najlepszą kandydatką byłaby Małgorzata kidawa-błońska uważam że jest Doświadczony polityk uważam że czas na kobiety uważa Że co więcej jest to osoba która właśnie polaryzuje ma szansę pozyskiwać również ten elektorat i lewicowy Centroprawicowy Ma szansę rozszerzać naturalne Elektorat a jednocześnie i wyniki wyborów w Warszawie pokazał że ma