Wideo Najnowsze książka + 2 donald tuskandrzej dera oprac. Anna Kozińska 38 min. temu Donald Tusk wydaje książkę. Andrzej Dera wyjaśnia dlaczego, nie robi tego prezydent Duda Prezydent Andrzej Duda nie wyda książki. - Nie ma czasu i to nie czas, żeby pisać wspomnienia - wyjaśnił w programie WP #Newsroom prezydencki... Rozwiń Transkrypcja: Andrzej Duda wyda może przed wyborami Nie nie nie nie wydatna jest planowana książka Niesłysz Pomyśl No uważam że nie spisuje Nie słyszałem żeby pisał szafkę moim zdaniem nie ma nawet czasu W tej chwili pisać książkę To nie ten czas Żeby pisać przemówienia przewodniczący Tusk mimo że wydaje się być zajęty w Brukseli daje Książkę słyszymy że przed wyborami bo w grudniu Pewien pan słyszał wydać książkę pod tytułem szczerze O której są Powiedział Napis Szczerze uczciwie No to dobrze Jak wydać książkę Przeczytamy zoba Książce Czy jeszcze rzeczy z miejsca Książka to jest Dobre bo to zostaje na papierze i zawsze można do czego wrócić także nic złego w ksiądz A czy Się spodziewa że to jest podsumowanie kariery politycznej w Polsce Donalda Tuska czy otwarcie nowej To na to pytanie nawet nie potrafię odpowiedzieć Nie potrafię odpowiedzieć najbliższe otoczenie Panadol Czyli Platforma Obywatelska bo tak naprawdę nie wiedzą czy to właśnie ona Zamierza kandydować nie zamierza Coś otwiera Tak Nikt nie wie a tym bardziej imieniem Jaki jest cel polityczny Rozwiń