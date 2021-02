Donald Tusk szantażuje Jarosława Gowina? Magdalena Sroka i Kamil Bortniczuk komentują

Minister w KPRM ds. samorządów Michał Cieślak stwierdził w rozmowie z WP, że Donald Tusk może szantażować Jarosława Gowina zdjęciami z tajnych spotkań. Co na to rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka? - Nawet pan, panie redaktorze, powtarzając te słowa, powtarza je z uśmiechem na twarzy. To tak wyjątkowo cienkie. Jeśli minister konstytucyjny takie teorie wysuwa, mówi o szantażu przez byłego premiera obecnego wicepremiera, to ja tu dopatrywałabym się znamion czynu zabronionego - komentowała w programie "Tłit". - To tak mało poważne, w ustach ministra tym bardziej. Ja się tylko utwierdziłam w przekonaniu, że podjęliśmy jako prezydium partii Porozumienie bardzo dobrą decyzję o tym, że Michał Cieślak nie będzie już ministrem z naszej rekomendacji, bo to jest po prostu obciach - dodała Sroka. Wyrzucony z partii Kamil Bortniczuk z kolei oznajmił, że "nie ma żadnych informacji nt. zdjęć z takiego spotkania, nie ma też pewności, czy do takiego spotkania doszło, ale informacje, które posiada i jego doświadczenie polityczne pozwalają mu brać pod uwagę taką możliwość".

Rozwiń