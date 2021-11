Donald Tusk spotkał się z lekarzami ws. pandemii. Karauda o najważniejszych punktach

W środę szef PO Donald Tusk spotkał się z lekarzami w związku z rosnącą liczbą zakażeń COVID-19. - Mówiliśmy przede wszystkim o tym, że rekomendacje Rady Medycznej przy premierze nie są wdrażane w naszym systemie - komentował w programie "Newsroom" WP dr Tomasz Karauda, lekarz oddziału chorób płuc Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi. - W pierwszej kolejności trzeba zadbać też o to, aby przestrzegany był obowiązek noszenia masek, ale w taki sposób, że egzekucja tych przepisów była dotkliwa dla obywateli, którzy nie zakładają maski lub nie robią tego w sposób prawidłowy. (...) Mówiliśmy też o dodatkowych restrykcjach dla osób niezaszczepionych w tych najbardziej dotkliwych regionach, a być może i w całym kraju. Mowa tu o zakończeniu imprez masowych, w takim kształcie, w jakim się teraz odbywają, wykonywaniu testów w szkołach oraz obowiązku szczepień dla pracowników w instytucjach medycznych. Co to tych postulatów, zgodziliśmy się wszyscy - tłumaczył dr Karauda.