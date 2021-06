Donald Tusk "rozpracowany". Prof. Marciniak wskazała rolę byłego premiera

W najnowszym wywiadzie Donald Tusk stwierdził, że "jest gotów zrobić wszystko, aby Platforma nie przeszła do historii". Czy już wkrótce były premier wróci do polskiej polityki? O ocenę jego słów i możliwy ich wpływ na sytuację polityczną w Polsce poprosiliśmy prof. Ewę Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego. - Rzeczywiście Platformie by się przydał, bo wszyscy politycy, którzy wypowiadają się na ten temat, mówią o tym bardzo pozytywnie - powiedziała ekspertka w programie "Newsroom" WP. Podkreśliła jednocześnie, że wypowiedzi wielu polityków PO "to jest trochę wiara w magiczne możliwości Donalda Tuska, trochę idealizowanie jego osoby, jako politycznego zbawiciela". Dodała też, że "Platforma poszukuje zastępczych tematów i tym zastępczym tematem jest Tusk". - Opinia publiczna koncentrując się na Tusku już nie ma czasu na temat kryzysu przywódcy - wyjaśniła Ewa Marciniak. Jej zdaniem Tusk mógłby jednak odegrać jeszcze ważną rolę na polskiej scenie politycznej. - Nie w roli przywódcy, a osoby, która będzie towarzyszyć liderom PO w rozmowach z obywatelami - zaznaczyła.

