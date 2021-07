Donald Tusk przyjmie zaproszenie od Danuty Holeckiej? Polityk PO: zastanowimy się

Telewizja publiczna ma ogromną rzeszę odbiorców. Czy Donald Tusk powinien przyjąć zaproszenie do TVP, na przykład od Danuty Holeckiej? - Danuta Holecka nie jest dzisiaj żadnym dziennikarzem. Danuta Holecka realizuje dzisiaj partyjny przekaz, który leje się od rana do nocy. Nie padły takie propozycje, jak padną, będziemy się zastanawiali - odparł gość programu "Tłit", były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz z PO. Dopytywany o to, czy jego zdaniem powinien skorzystać z takiego zaproszenia odparł, że on sam nie był w telewizji publicznej od pięciu lub sześciu lat. - Nie uznaję zadań, które ci ludzie wykonują - tłumaczył. - Ja widziałem wczoraj tego redaktora Kłeczka, tę jego agresję, to jego fizyczne przypieranie Donalda Tuska do muru. To są sytuacje, które skończą się źle. Mam nadzieję, że wyborcy podejmą decyzję, co dalej robić z tego typu zachowaniami w Polsce - stwierdził Bartłomiej Arłukowicz.