Donald Tusk przed komisją śledczą ds. VAT. Roman Giertych wysyła sygnał, że szef RE stawi się na przesłuchanie

Pełnomocnik Donalda Tuska mec. Roman Giertych dał do zrozumienia członkom komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT, że były premier stawi się na zaplanowanym na 17 czerwca posiedzeniu. Komisja ma zebrać się w Sejmie w poniedziałek rano. Jeśli szef Rady Europejskiej przyjedzie do Polski na przesłuchanie, będzie to jedno z głównych wydarzeń politycznych tygodnia.

Donald Tusk na posiedzeniu komisji śledczej ds. Amber Gold.

– Nie jestem rzecznikiem pana przewodniczącego Donalda Tuska. Nie jestem upoważniony do udzielania tego typu informacji – mówi Wirtualnej Polsce mec. Giertych, pełnomocnik byłego premiera, gdy pytamy go o to, czy Tusk stawi się przed sejmową komisją w poniedziałek.

Członkowie komisji zdecydowali, że szef RE zostanie przesłuchany w Sejmie 17 czerwca.

Pierwotnie szef Rady Europejskiej i były premier miał zostać przesłuchany w środę 29 maja, jednak dzień wcześniej poinformował, że nie stawi się na przesłuchanie i poprosił o inny termin.

– Mój pełnomocnik poinformował, że jestem dokładnie od jutra [w dzień przesłuchania 29 maja - red.] na czele delegacji europejskiej w kilku państwach azjatyckich. Ale jestem przekonany, że pełnomocnik [Giertych] znajdzie z komisją datę, która będzie możliwa – mówił wtedy Donald Tusk.

Tusk przesuwa godzinę

Spotykamy się z przewodniczącym Marcinem Horałą w Sejmie. Szef komisji śledczej ds. VAT przyznaje nam, że Roman Giertych kontaktował się z nim i zaproponował, żeby godzinę przesłuchania Tuska w poniedziałek przesunąć z godziny 10. na godzinę 11.

– Z tego wynika, że przewodniczący Tusk stawi się w Sejmie przed komisją – mówi nam Horała.

Przewodniczący zaznacza, że zgodnie z przepisami mec. Giertych równie dobrze mógby przyjść na posiedzenie komisji 5 minut przed rozpoczęciem i wręczyć pismo usprawiedliwiające nieobecność jego klienta.

– Być może znów mamy do czynienia z jakąś dziwną grą ze strony Romana Giertycha i Donalda Tuska – słyszymy od polityków PiS (więcej na ten temat TUTAJ).

Ale fakt, iż Giertych jedynie prosi komisję o przesunięcie nie dnia, a godziny przesłuchania Donalda Tuska, jest znaczący. Na dziś zatem można założyć, że przewodniczący Rady Europejskiej stawi się w Sejmie przed komisją.

Liderzy PO na przesłuchaniach

Komisja ds. VAT została powołana w lipcu ubiegłego roku. Zajmuje się problemem ściągalności podatku za rządów PO–PSL. Według obecnie rządzących w latach 2007-2015 luka VAT wyniosła co najmniej 250 mld zł. Zgodnie z uchwałą Sejmu powołującą komisję, jej prace mają odnosić się w szczególności do działań, zaniedbań i zaniechań m.in. członków rządu, "w szczególności ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, i podległych im funkcjonariuszy publicznych".

Posłowie zasiadający w komisji przesłuchali już wielu świadków, w tym kilkukrotnie byłego ministra finansów Jana Vincent-Rostowskiego, byłą premier Ewę Kopacz i przewodnizącego PO Grzegorza Schetynę.

Kilka tygodni temu przewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. VAT przedstawił wniosek o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez byłego ministra finansów Mateusza Szczurka. Jak mówił, miał on m.in. doprowadzić do szkody Skarbu Państwa w kwocie mogącej dochodzić do 8 mld zł.

Michał Wróblewski