Donald Tusk pisze o reakcji PiS-u na nazwisko "Prawda". Beata Mazurek odpowiada

Marek Prawda, przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce został wezwany przez MSZ - ta informacja wzbudziła spore zainteresowanie. Podobnie jak komentarz Donalda Tuska. Byłemu premierowi odpowiedziała między innymi Beata Mazurek.

- Komisja Europejska jest bardzo zaniepokojona sytuacją dotyczącą praworządności w Polsce, w szczególności ostatecznym przyjęciem nowelizacji prawa o organizacji sądów - stwierdził rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand. W związku z jego wypowiedzią do MSZ wezwano Marka Prawdę, przedstawiciela Komisji Europejskiej w Polsce . Donald Tusk nie omieszkał skomentować sprawy na Twitterze.

"Ironia na marnym poziomie" - podkreśliła była rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. "Prawda jest taka, dla Tuska: 'Polskość to nienormalność' i trzeba przyznać, że jest w tej opinii konsekwentny. Ukarać, uderzyć czy osłabić Polskę przy każdej nadarzającej się okazji. Prawdopodobnie sprawia mu to dużo satysfakcji. I on był premierem RP" - dodała.