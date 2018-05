Donald Tusk ostro o Trumpie. "Dzięki niemu pozbyliśmy się wszystkich złudzeń"

Szef Rady Europejskiej nie wytrzymał i bardzo mocno skrytykował ostatnie ruchy prezydenta USA. "Patrząc na najnowsze decyzje prezydenta Trumpa, można by pomyśleć: jak się ma takich przyjaciół, to po co komu wrogowie?" - przyznał Tusk. Ale to nie wszystko.

Tusk atakuje Donalda Trumpa (East News, Fot: AP)

Donald Tusk na konferencji prasowej w Sofii powiedział, że w efekcie działań Trumpa UE "pozbyła się wszelkich złudzeń". "Możemy podziękować prezydentowi Trumpowi, bo dzięki niemu w Europie pozbyliśmy się złudzeń. Dał nam do zrozumienia, że jeśli potrzebujesz pomocnej dłoni, to znajdziesz ją na końcu własnego ramienia" - powiedział Tusk.

Podkreślił, że po wycofaniu się USA z porozumienia nuklearnego z Iranem, UE musi być zjednoczona, by tę umowę utrzymać. Donald Tusk powiedział, że prezydent USA jest "złym przyjacielem, który działa z kapryśną asertywnością".

Donald Tusk napisał na Twitterze, że "patrząc na najnowsze decyzje prezydenta Trumpa, można by pomyśleć: jak się ma takich przyjaciół, to po co komu wrogowie? Szczerze mówiąc, Europa powinna być wdzięczna prezydentowi Trumpowi, ponieważ dzięki niemu pozbyliśmy się wszystkich złudzeń. Uświadomił nam, że jeśli potrzebujesz pomocy, znajdziesz ją na końcu ramienia".

Skrytykował tym samym decyzje USA ws. ceł, handlu i porozumienia z Iranem oraz przeniesienia ambasady USA do Jerozolimy.

"Oprócz tradycyjnych wyzwań politycznych, takich jak wzrost Chin czy agresywna postawa Rosji, jesteśmy dzisiaj świadkami nowego zjawiska: kapryśnej asertywności amerykańskiej administracji" - powiedział Tusk. Dodał, że "Unia musi być gotowi działać sama".

Donald Trump ogłosił, że wycofa USA z porozumienia nuklearnego z Iranem. Powiedział też, że wchodzą w życie "potężne sankcje" wobec tego kraju.

