Donald Tusk: Ktoś pyta, czy napiłbym się wódeczki z Suskim

- Rozumiem, że ta sytuacja może powodować memy i dowcipy, ale też normalne emocje polityczne. Problemem jest jednak to, że ludzie chcą wierzyć, że my politykę traktujemy śmiertelnie serio - powiedział Donald Tusk, odnosząc się do ostatniej wspólnej imprezy, na której politycy PO byli razem z politykami m.in. z PiS. Lider Platformy po raz kolejny odpowiadał na pytania internautów.