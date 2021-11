Donald Tusk o ustaleniach WP ws. Łukasza Mejzy. "Porażające. Dymisja to minimum"

- Chyba premier Morawiecki ma w sobie coś takiego, że się przynajmniej wstydzi, iż Kaczyński zmusza go do pracy z takimi ludźmi - powiedział Donald Tusk, odnosząc się do ustaleń Wirtualnej Polski ws. wiceministra sportu Łukasza Mejzy. - Oczywiście dymisja to jest minimum - dodał lider PO.