Donald Tusk o Turcji: To jest moment krytyczny, jestem bardzo zaniepokojony

- Od dłuższego czasu obserwuję negatywną ewolucję zdarzeń w Turcji. Będę rekomendował twarde stanowisko Unii - skomentował Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej decyzję ws. anulowania wyborów w Stambule. Były premier odniósł się także do swojego ewentualnego kandydowania w wyborach prezydenckich.

Po zakończeniu uroczystości 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, na której gościł Donal Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej pytany był przez dziennikarzy o to, czy będzie kandydował w wyborach prezydenckich w 2020 r.

- To nie jest pierwszorzędna sprawa w Polsce, jakie ktoś ma plany polityczne i biorę w tym także siebie pod uwagę. Warto skupić się na tym, czego polityka dotyczy, a nie kto i kiedy będzie kandydował - powiedział polityk.

Odniósł się także do sprawy Elżbiety Podleśnej, znanej aktywistki, która usłyszała w poniedziałek zarzut profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Pod koniec kwietnia kobieta miała rozlepiać przy kościele obrazki Matki Bożej w tęczowej aureoli.

Protesty w Stambule

Na pytanie dziennikarzy, jak ocenia sytuację w Turcji i czy nie zwiastuje ona końca akcesji tego kraju do Unii Europejskiej, odpowiedział:

- Od dłuższego czasu obserwuję negatywną ewolucję zdarzeń w Turcji. To jest na pewno moment krytyczny, jestem bardzo zaniepokojony. Będę rekomendował twarde stanowisko Unii wobec Turcji - stwierdził Tusk.

We wtorek do decyzji o anulowaniu wyniku wyborów odniosła się Unia Europejska. - Ta decyzja to podważanie demokracji i dryf w kierunku dyktatury – ostrzegli jej przedstawiciele.