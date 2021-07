Donald Tusk o rządzie PiS: wokół szaleje zaraza, a oni kombinują jak zarobić

Szczerze mówiąc od wielu lat kładę się spać i budzę się myśląc o Polsce. Europa jakoś sobie radzi - wyznał na Radzie Krajowej PO były premier Donald Tusk. - I ja powiem może dość brutalnie, ja się nie przyzwyczaiłem jeszcze do tego, co się w Polsce dzieje. Ja przede wszystkim nie przyzwyczaiłem się do tej nowej prawdy, według której nie należy straszyć PiS-em, trzeba walczyć z PiS-em, ale nie to jest najważniejsze, warto wygrać z PiS-em, ale i tak dalej, to "ale” słynne. Wiecie, że tak naprawdę, to wszyscy bardzo dobrze pamiętamy to powiedzenie, że to, co jest przed "ale” to się nie liczy. - mówił Tusk. - Dzisiaj zło rządzi w Polsce. Wychodzimy, żeby bić się z tym złem. Jak słyszę, PiS jest zły, ale robi parę rzeczy to dostaję furii, bo to zło, które czyni PiS jest ewidentne, bezwstydne i permanentne. Jak widzisz zło to walcz z nim i nie pytaj o dodatkowe powody - apelował były premier. Dosadnie ocenił też działania rządu PiS podczas pandemii.