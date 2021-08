WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Strefa Premium Najnowsze donald tusk + 2 protestlex tvn Dzisiaj, 10-08-2021 19:54 Donald Tusk o "lex TVN" autorstwa PiS: powrót do komunistycznych wzorców W całej Polsce odbywają się protesty przeciwko "lex TVN". W Warszawie na manifestacji pojawił się Donald Tusk. - Nawet nie macie pojęcia, jaka to jest ulga zobaczyć takie twarze w tak smutnym dniu: twarze radosne, ludzi wierzących w sienie, wierzących w to, że zakłamanie, strach, nienawiść i pogarda nie muszą zapanować na naszej ziemi i tu w Polsce - mówił Tusk, przyznając, że debiutuje w nowej roli jako "przemawiającego na spotkaniu ludzi dobrej woli z ruchów społecznych, aktywistów, którzy nie zawsze czują miętę do partii politycznych". - Dzisiaj, i wasza obecność jest tego najlepszym dowodem, dzisiaj w Polsce wzbiera fala ludzi, którzy nie będą patrzyli na siebie nieufnie, bo mają przed sobą wielki cel. Bo wiedzą, że tylko razem, tylko z pełną energią będziemy w stanie przeciwstawić się tej złej fali. Fali pogardy, fali nienawiści, fali kłamstwa – oświadczył Donald Tusk, który odczytał również oświadczenie PO ws. "lex TVN". - Rząd PiS przygotował nowelizację ustawy medialnej, której celem jest powrót do komunistycznych wzorców. Wzorców jednolitych mediów, jednego przekazu, jednej propagandy. To system, które celem jest zapewnienie bezkarności rządzącym. Wyjęcie władzy spod jakiejkolwiek społecznej kontroli, by ludzie pozbawieni wiedzy o jej nieprawościach pozostali bezradni i bezwolni. Stwierdzamy, że każdy zamach na niezależność i pluralizm mediów, jest jednocześnie zamachem na podstawy polskiej demokracji, podstawy wolności obywatelskich oraz wartość prawdy w życiu publicznym - mówił Tusk. Rozwiń