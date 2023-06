Donald Tusk nie ma złudzeń. "Patologiczna zależność od Kaczyńskiego"

- Pamiętamy sprawę senatora Krzysztofa Brejzy inwigilowanego Pegasusem i gotowość do manipulowania informacją. Widzieliśmy, jak wycinają fragmenty moich wystąpień i pokazują je zestawione ze słynnym "für Deutschland". Skoro są ludzie, którzy publikują nieustannie moje zdjęcie na tle Buczy z sugestią, że to ja odpowiadam za zbrodnie rosyjskie w Ukrainie, to nie mam ochoty jakoś wnikliwe zastanawiać się, co oni jeszcze mogą zmontować - wskazał.