Wideo Najnowsze donald tusk + 2 premiera książkiszczerze 44 min. temu Donald Tusk na spotkaniu autorskim. Premier ocenia działania polskiego rządu Polska jako jedyny kraj unijny uzyskała tymczasowe wyłączenie z tzw. Zielonego Ładu. - Fakt, że polski rząd stara się o szczególny status... Rozwiń Warto Oceniasz to Co się zdarzyło … Rozwiń Transkrypcja: Warto Oceniasz to Co się zdarzyło w Brukseli w sposób możliwie precyzyjny A to oznacza Że nie należy atakować polskiego rządu za to że stara się dla Polski uzyskać pewne exclusive A czy takie warunki kto Uwzględnił rzeczywiście najtrudniejszą Sytuacja naszego kraju siedzi uzależnienie energetyczne Więc sam fakt że Rząd polski Stara się o tego typu Jakby taki szczególny status Polski nie jest moim zdaniem niczym nagannym też to muszę powiedzieć jak byłem Premiere Też staram się tłumaczyć w Europie Karanie Polski za to że nie jest w stanie tak szybko jak niektóre inne Osiągnąć cele klimatyczne czy te dotyczące emisji CO2 ale tak Innych działań na rzecz Cały czas Trzymać się zdrowego raz Natomiast Dramatem Treść Powiedziałbym istota tego co załatwił premier morawiecki w Brukseli Pobicie trzeba nie o to żeby dłużej Polacy byli truci Bo przecież to ma bezpośredni związek emisja CO2 de facto jeszcze jakby towarzyszy te Zanieczyszczaniu środowiska Generalnie rzecz biorąc a szczególnie powietrza polskich miast Więc trzeba było zrobić wszystko żeby Polska otrzymała jak najlepsze warunki nie po to żeby Przedłuża święta w skrócie Tylko po to żeby móc dostać więcej pieniędzy europejskich na Zmiany tak aby się zmieścić w czasie Polska powinna właściwie być zainteresowana że Szybciej niż inne kraje a nie wolniej niż inne kraje Osiągnąć redukcję I a walczyć należało o zdecydowanie większą ilość pieniędzy na te Co jest To jest uwaga dotycząca istoty w Jedno zdanie komentarza polityk Wstała siedzieć bardzo niebezpieczna z punktu widzenia Polski jako członka Unii euro I Nasi obywatele a przynajmniej wszyscy ci którzy chcą aby Polska była członkiem Unii Europejskiej muszą mieć świadomość że Cały czas toczy się gra w euro Czy Europa znowu podzieli się na różne prędkości i różne Plus Czy Europa będzie możliwie jednolita i solida Ta decyzja Jest I ktoś z rządu PiSu to zauważył nawet Tylko nie wiem dlaczego jest tego dumny Ta decyzja jest w jakim sensie bez precedensu powołują się Pis-owcy komentatorzy na brytyjskiej Mercedes Wiemy czym się to skończy To się skończyło wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Polska jest ostatnim krajem który powinien się cieszyć z tego powodu że różne państwa mają Pozycje różne status Że to się za 3 Czy może zacząć Jeśli nie rozpadać spektakularnie To Kruszec I To żeby Unia przetrwała Jako całość wymaga nieustannego pozytywnego napięcia wszystkich państw Jeśli Polska będzie działała jest łatwo cieszyła się z tego mówi o polskich wadze Że ta Unia nie jest tak jednolita tak zjednoczona i tak Solidarna Jak powinna No to to jest tak Polityczne podcinanie sobie żył czy gałęzi NAC