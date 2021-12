Donald Tusk na proteście ws. "lex TVN". Mocne słowa do prezydenta

Protesty przeciw "lex TVN" zorganizowano w niedzielę w kilkudziesięciu miastach Polski. - Jesteśmy tutaj w obronie wolnych mediów i wolnego słowa, ale pamiętajmy też o tych, którzy nie mogą związać końca z końcem, o tych, dla których nie ma miejsca w szpitalach - powiedział lider PO Donald Tusk podczas protestu na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. - Wtedy, kiedy będziemy solidarni, zmieciemy tę władzę. Nie będzie po nich śladu - stwierdził przewodniczący Platformy. - Chciałbym zadedykować słowa Czesława Miłosza. Adresuję je do mieszkańca tego Pałacu i do jego mocodawcy: "Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta. Możesz go zabić - narodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy. I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta" - mówił Tusk.