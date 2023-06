Donald Tusk na marszu 4 czerwca: "olbrzym się obudził"

- Pierwszym krokiem do zrzucenia niewoli, jest być odważnym by być wolnym. Pierwszym krokiem do zwycięstwa jest poznać się na własnej sile. Jesteśmy tutaj dzisiaj, żeby cała Polska, cała Europa, cały świat, żeby wszyscy zobaczyli jak jesteśmy silni. Ile jest osób gotowych podobnie jak wtedy, 40-30 lat temu, walczyć znowu o Polskę, o nasze prawa. Tego głosu, tej fali nic już nie zatrzyma, olbrzym się obudził. Jestem dumny i szczęśliwy, że mogę tu, w Warszawie w samo południe powiedzieć: zwyciężymy - powiedział Donald Tusk.