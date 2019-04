Donald Tusk ma mowy pomysł na brexit. Elastyczne przedłużenie pozwoli UE normalnie funkcjonować

Theresa May poprosiła Brukselę o przesunięcie brexitu o kolejny miesiąc. Europejczycy mają już jednak dość ciągłego kryzysu. Donald Tusk ma nowy, "elastyczny" pomysł. To podejście ma już nazwę, flextension, ale nadal wymaga zgody państw członkowskich.

Szefowa brytyjskiego rządu wysłała list do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska z prośbą o odsunięcie terminu brexitu z 12 kwietnia na 30 czerwca. Theresa May ma nadzieję, że w ten sposób osiągnie porozumienie w Izbie Gmin w sprawie przyjęcia umowy z Brukselą i uniknie konieczności zorganizowania wyborów do Parlamentu Europejskiego.