Donald Tusk krytycznie o projekcie PiS. "To będzie atak na każdego z nas"

Legislatorzy PiS bronią idei podporządkowania politycznego sędziów. Jesteśmy od 4 lat świadkami batalii przeciwko sądom i ich niezależności.

Tak jak obserwowałem temu błyskawiczną niezwykle gorącą debatę u nas w Polsce po złożeniu tego projektu ustawy - ustawy która ma dyscyplinować sędziów którzy nie do końca lojalni czy posłuszni wobec władzy politycznej. Pojawiły się już osoby i argumenty tłumaczące bardzo wyraźnie że w państwach Unii Europejskiej tego typu przepisy tak sformułowane jak proponowane w ustawie nie tylko że nie istnieją ale nie mają prawa istnieć.

Problem polega na tym że legislatorzy PiS powołują się na poszczególne jakieś pojedyncze zapisy ale tak naprawdę bronią idei podporządkowania politycznego sędziów. Jesteśmy przecież świadkami tej batalii którą rozpoczął PiS zaraz po uzyskaniu władzy - batalii przeciwko sądom, przeciwko niezależności sądów i ten projekt ustawy wydaje się być próbą takiej pointy, aby postawić kropkę nad i, żeby rzeczywiście zdyscyplinować politycznie.

Ja zresztą chciałbym żebyście państwo zwrócili uwagę na język jakiego posługują się obrońcy tej ustawy, jej autorzy włącznie z prezesem. Oni nie ukrywają że chodzi o zdyscyplinowanie sędziów pod względem politycznym, o zmuszenie sędziów do milczenia wtedy kiedy mają krytyczny pogląd na temat zachowań władzy politycznej wobec środowiska sędziowskiego.

Ja sobie zdaję sprawę - nie jestem tutaj dzisiaj po to żeby otwierać jakąś kampanię polityczną w tej kwestii. Niezależnie od tego że nie wszyscy obywatele czują bezpośrednio to jako atak na siebie, warto żeby wreszcie dotarło to do każdego, że jeśli uda się PiS politycznie podporządkować sądy to będzie to atak na niezależność każdego Polaka, każdego obywatela, a nie na instytucję sędziowską wyłącznie. I dlatego ta sprawa jest - to powinna być sprawa każdego z nas.

Jako już były szef Rady Europejskiej ale ciągle obecny w Brukseli chcę powiedzieć coś co stało się czymś oczywistym nie tylko dla mnie: Unia Europejska i światowa opinia publiczna będą starały się wspierać wszystkich którzy chcą bronić rządów prawa w Polsce wyłącznie wtedy kiedy Polacy będą chcieli bronić rządów prawa w swoim kraju. Zainteresowanie i solidarność międzynarodowa jest zawsze wprost proporcjonalna do determinacji i gotowości jaką wykazują obywatele danego kraju. Jeśli Polacy nie powiedzą bardzo stanowczo "nie" wobec tej ustawy to nie ma się co łudzić że opinia międzynarodowa będzie bardziej gorliwa w tej sprawie.