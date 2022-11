Donald Tusk kontra sektor PiS w Piasecznie. "Ja ci dam für Deutschland, PiS-owcu jeden"

Na koniec spotkania lider opozycji jest wręcz zasypywany żalami. - Co pan ma do zaoferowania kredytobiorcom z wysokimi ratami? - słychać. "Proponowaliśmy zamrożenie rat" - pada w odpowiedzi. - Jacek Kurski zwolnił mnie z pracy, co ja mam robić - skarży się kobieta przedstawiająca się jako była pracownica TVP i autorka wielu "znanych wszystkim programów". Tusk nie reaguje. Bo już wdaje się w dyskusję z mężczyzną, który krzyczy z daleka, że "oni budują drogę krajową '50' i niszczą lasy". Na inne pytanie szef Platformy Obywatelskiej kpi ze spotkań Kaczyńskiego, chronionych przez kordony policji. Zwierza się, że policjanci, spotykając go na ulicy, proszą, żeby wygrał wybory i zrobił porządek z władzą. "Bo oni muszą pilnować, a to domu prezesa PiS, a to pomników".