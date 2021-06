Donald Tusk Konradem Fijołkiem dla Polski? "Nie ma takiej opcji"

W przedterminowych wyborach w Rzeszowie zwyciężył Konrad Fijołek, kandydat popierany przez KO, Lewicę, Polskę 2050 i PSL. Wielu ekspertów odebrało jego wygraną jako sygnał mobilizacyjny dla całej opozycji, która wspólnie zjednoczyła się przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. Czy takim samym spoiwem mógłby okazać się Donald Tusk? Coraz częściej mówi się, że były premier wkrótce powróci do polskiej polityki. - Jeżeli my oczekujemy, że rozpoczniemy budowę środowiska współpracującego ze sobą w ramach przyszłej koalicji rządowej, a liderem będzie Donald Tusk - osoba, przez którą PiS doszło do władzy i która bardzo polaryzuje, to ja oświadczam, że nie ma takiej opcji, żeby Tusk był jakimś zwornikiem. Ja naprawdę bardziej kibicuję Borysowi Budce - powiedział w programie "Newsroom" WP Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu parlamentarnego Lewic.