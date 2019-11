Donald Tusk idzie na rekord. Dostanie gigantyczną emeryturę

Nie dość, że były premier Donald Tusk dostanie gigantyczną emeryturę z Unii Europejskiej, to jeszcze dojdzie mu do niej świadczenie z Polski. W sumie emerytura Tuska będzie wynosić około 30 tys. zł i będzie najwyższa w Polsce.

"Europejska emerytura byłego szefa rządu na nieco ponad półmetku jego pięcioletniej kadencji w Brukseli wynosiła 13 tys. zł. Gdy za miesiąc dobiegnie końca, będzie mu przysługiwać świadczenie ponad 21 tys. zł miesięcznie. Jeśli dodamy do tego krajową emeryturę Tuska, to w sumie były premier będzie dostawał co miesiąc ok. 30 tys. zł" - podaje dziennik.