Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 3 donald tuskmarek sawickitłit Natalia Durman 21 min. temu "Dlaczego uparliście się na tego Donalda Tuska?!". Emocje w studiu. Marek Sawicki o wyborach prezydenckich 2020 - Dlaczego uparliście się na tego Donalda Tuska?! Ja mu wyraźnie współczuję. PO, zamiast zgłaszać kandydata, prowadzić kampanię, jak to robi... Rozwiń Transkrypcja: Czy Donald Tusk byłby w stanie Czy Goth Brat Prawybory a nie redaktorze Dlaczego ciągle Dlatego Donalda Tuska Bo platforma Już dziś także zgłaszać swoje rok Prowadzić Prezydencka tak jak robi to od kilku miesięcy Andrzej To Platforma Obywatelska bojąc się zdecydować na któregoś z własnych Dziś to będący Przekażę A może Donald Tusk nas Nie nie wyręczy was 8 jako Ani 12 Ani wtedy kiedy będzie promował swoją książkę Jeszcze raz Donald Tusk nie ma zamiaru Tychy Prezydent Yato Ja to czuję Adasiu To W takim razie Jeszcze raz powtarzam Platformy boją się dzisiaj Grzegorz Schetyna czy kina Czy wybory w Platformie Obywatelskiej w trybie statutowym W styczniu przełom lutego Czy być może Trochę później bo Nastąpi połączenie Oficjalne Nowoczesne i platformę obywatelską No to być może Grzegorz Schetyna wybory przesunie na połowy Więc Oni zajmują się osoby Dzisiaj chciałbym żeby PSL W niedzielę skończył także zajmą Podsumował wybory parlamentarne i wewnętrzne I wystarczy Władysław kosiniak-kamysz z Active Swojej preze Rozwiń