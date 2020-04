Donald Tusk dla "Newsweeka". "Nie zróbmy piekła jak po Smoleńsku"

- Jeśli ktoś notorycznie kłamie w polityce, jest kompletnie bezradny wobec epidemii. Jeśli gardzi ludźmi, to jest gotów podjąć decyzję za cenę życia tysięcy ludzi - mówi "Newsweekowi" Donald Tusk. Prawdopodobnie to komentarz odnoszący się do polityków koalicji rządowej i ich projektu ustawy zakładającej przeprowadzenie głosowania w wyborów prezydenckich.