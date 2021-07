Donald Tusk chce debaty z Jarosławem Kaczyńskim. "A kim jest dzisiaj Donald Tusk?"

Donald Tusk podczas wiecu w Gdańsku wezwał Jarosława Kaczyńskiego do debaty. - Ale kim jest Donald Tusk dzisiaj? Dzisiaj Donald Tusk jest tymczasowym szefem partii. Prezes Kaczyński jest szefem partii, ale wybrany w demokratycznym wyborach. Dopiero co żeśmy go wybrali. I jest wicepremierem tego rządu. Więc najpierw wyjaśnijmy, jaka jest pozycja Donalda Tuska. Kim on jest? Czy on jest w tej chwili formalnym liderem partii? Czy on otwiera jakąś kampanię wyborczą? - dopytywał w programie "Newsroom WP" europoseł PiS Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych. Prowadząca Agnieszka Kopacz dopytywała także o listę "tłustych kotów" opublikowaną przez Polskie Stronnictwo Ludowe. - Uważam, że to skandaliczna informacja. Wyciąga się tam ludzi, którzy pracują, robią kariery zawodowe, a kiedyś byli radnymi albo gdzieś kandydowali. Nie dostali tych stanowisk na "piękne oczy". Na chwilę gdzieś otarli się o politykę, ale potem wrócili do swoich zawodów. Uchwała sanacyjna była potrzebna, ale nie może dotyczyć tysięcy ludzi, którzy kiedyś się gdzieś przewinęli przez politykę - tłumaczył eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.