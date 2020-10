Donald Trump zakażony. Nagrał wideo

Donald Trump: "Teraz czuję się dobrze"

Następnie 45. prezydent USA przeszedł do informacji na temat swojego stanu zdrowia. - Kiedy tu przyjechałem, nie czułem się dobrze. Teraz czuję się już znacznie lepiej. Ciężko pracujemy nad tym, bym mógł wrócić i w dalszym ciągu czynić Amerykę wspaniałą - poinformował Trump, odnosząc się do swojego hasła wyborczego. - Dziś walczę nie tylko dla siebie, lecz także dla milionów ludzi zakażonych tym koronawirusem, czy jakkolwiek chcecie go nazywać - dodał.